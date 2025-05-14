Голубика и шпинат появились на прилавках столичных ярмарок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На прилавках столичных ярмарок появились фрукты, овощи и ягоды, которые обычно начинают продаваться с наступлением лета. В частности, горожане уже могут приобрести голубику, черешню и шпинат, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Шпинат продается на нескольких ярмарках выходного дня по адресам Дубравная улица, дом 35, и улица Маршала Жукова, дом 24. Овощная зелень богата витаминами А, С и К, а также минералами, в том числе железом и кальцием.

Кроме того, шпинат можно использовать как натуральный краситель для теста, добавлять в смузи, салаты и супы, а также сочетать с крупами, мясом, рыбой и сырами.

На ярмарках в ЮАО и ЮВАО в начале мая появилась голубика. Первые ягоды богаты антиоксидантами, которые уменьшают воспалительные процессы в организме и поддерживают здоровье суставов. Голубику можно употреблять в сыром виде, добавлять в десерты, готовить из нее варенье или компот.

Тем временем в районе Зюзино открылась 30-я круглогодичная ярмарка выходного дня. Ранее там располагались тенты, теперь же обустроен всесезонный павильон на 24 торговых места. Такие конструкции оснащены системами вентиляции, отопления и кондиционирования.