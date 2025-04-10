Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 10:45

Транспорт

"Мой район. Новости": строительство вокзала Петровско-Разумовская завершено на 80%

"Мой район. Новости": строительство вокзала Петровско-Разумовская завершено на 80%

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 апреля

Городские камеры зафиксировали плотное движение на Варшавском шоссе

Испытания поезда метро "Москва-2026" могут начаться в 2025 году

На Рязанском проспекте отмечается рабочее движение

Количество безбилетников в Москве снизилось на треть

Московские госавтоинспекторы пресекли более 6,5 тыс нарушений за два дня рейда

Церемония запуска беспилотных грузовиков по ЦКАД состоялась в Подмосковье

Городские камеры показали обстановку на Ярославском шоссе

Городские камеры показали ситуацию на Волгоградском проспекте

Жителям Тимирязевского района будет удобнее пересаживаться между МЦД-1 и МЦД-3. Уже в этом году планируют открыть городской вокзал Петровско-Разумовская. Сейчас он готов примерно на 80%.

Благодаря новой системе пересадок добираться до дома и работы станет проще для двухсот тысяч человек. Станцию МЦД-3 перенесут ближе к остановке первого диаметра и метро. К 2030 году вокзалом смогут ежедневно пользоваться до 11 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика