"Мой район. Новости": строительство вокзала Петровско-Разумовская завершено на 80%

Жителям Тимирязевского района будет удобнее пересаживаться между МЦД-1 и МЦД-3. Уже в этом году планируют открыть городской вокзал Петровско-Разумовская. Сейчас он готов примерно на 80%.

Благодаря новой системе пересадок добираться до дома и работы станет проще для двухсот тысяч человек. Станцию МЦД-3 перенесут ближе к остановке первого диаметра и метро. К 2030 году вокзалом смогут ежедневно пользоваться до 11 тысяч человек.

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