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09 апреля, 22:30

Транспорт

Более 6,6 тыс нарушений пресекли сотрудники ГАИ в ходе рейда в Москве 5–6 апреля

Более 6,6 тыс нарушений пресекли сотрудники ГАИ в ходе рейда в Москве 5–6 апреля

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Более 6,6 тысячи нарушений пресекли сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда, прошедшего в Москве в период с 5 по 6 апреля. В частности, останавливали водителей такси без прав, страховки или диагностической карты. Были и те, кто находился за рулем в состоянии опьянения. Профилактическое мероприятие "Такси" было направлено на повышение безопасности при перевозке пассажиров.

Количество безбилетников в автобусах, которые курсируют у станции "Потапово" Сокольнической линии метро, снизилось на треть. 8 апреля там выявили 129 безбилетных пассажиров, что на 33% меньше показателя 2 апреля (153 безбилетника). Пассажирам напомнили о необходимости оплачивать поездку при входе в транспорт. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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