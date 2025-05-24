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24 мая, 22:45

Транспорт

"Мой район. Новости": трамвайный маршрут № 39 продлят до МЦД Новогиреево

"Мой район. Новости": трамвайный маршрут № 39 продлят до МЦД Новогиреево

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Трамвайный маршрут № 39 совсем скоро станет еще длиннее. Его продлят до станции МЦД Новогиреево. Сейчас пассажиры уже могут наслаждаться видами парка "Зарядье" и Котельнической высотки, не выходя из вагона.

Новая линия проходит по проспекту Академика Сахарова. Она позволит создать два диаметральных маршрута. На части пути трамвай будет ходить без контактной сети – на аккумуляторах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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