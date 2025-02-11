Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о беременности

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/katerinakovalchyk

Жена российского комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о беременности. Поводом стал пост 31-летней актрисы в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Ковальчук опубликовала в соцсетях кадры, на которых видно, как артистка позировала вместе со своим супругом в длинном черно-белом платье. В этот момент девушка приложила руку к животу, поэтому многие предположили в Сети, что пара ждет первенца.

"На первом фото подумал, что беременна", "Вижу Катеньку беременной", – писали пользователи в комментариях под публикацией.

В мае прошлого года Харламов опубликовал видео, на котором показал Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце. В начале июня стало известно, что пара расписалась, уже в августе состоялась свадьба юмориста и актрисы.

До этого Харламов был в браке с актрисой Кристиной Асмус, однако в июне 2020 года они приняли решение развесить. Суд официально расторг их брак в октябре того года. Оба отметили, что их расставание никак не связано со скандалом вокруг картины "Текст".

