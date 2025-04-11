Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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11 апреля, 22:30

Происшествия

Более 240 водителей с признаками опьянения выявлены в Москве с начала недели

Более 240 водителей с признаками опьянения выявлены в Москве с начала недели

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Сотрудники Госавтоинспекции с начала недели выявили в столице 243 водителя с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГАИ. По данным ведомства, 144 водителя отказались от прохождения процедуры освидетельствования, а 18 человек повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишенными права управления. Теперь им грозит уголовная ответственность.

В столице продолжается благоустройство Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. На Пушкинской набережной появится около 20 павильонов, объединенных в тематические кварталы "Визуальные искусства", "Двор резидентов", "Событийная площадь", "Семейная гостиная" и "Гастрономический квартал". Также преобразится территория возле реки – там появятся места для пляжного отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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