Минимум 20 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Китае

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По меньшей мере 20 человек погибли в результате пожара в доме престарелых на севере Китая. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что инцидент случился в уезде Лунхуа провинции Хэбэй 8 апреля, примерно в 21:00 по пекинскому времени (16:00 по Москве). Причины пожара пока остаются неизвестными, следователи устанавливают все обстоятельства возгорания.

Ранее в Субанг-Джае в Малайзии 5 человек были госпитализированы, еще 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе. Кроме того, было нарушено электроснабжение в пострадавшем районе.

Еще один инцидент произошел в конце марта в Узбекистане, где три человека погибли и еще 10 пострадали при взрыве газа в помещении для омовения в мечети. В результате ЧП оказались повреждены стены и крыша санитарно-бытового помещения. После взрыва возгорания не последовало.