FMT: 30 человек пострадали в результате пожара на газопроводе в Малайзии

Фото: телеграм-канал Mash

В Субанг-Джае в Малайзии 5 человек были госпитализированы, еще 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе, передает Free Malaysia Today.

"Пожар был вызван утечкой из газопровода Petronas, в результате чего 500 метров трубопровода были охвачены пламенем. Вскоре пламя распространилось на несколько домов, вынудив жителей эвакуироваться", – говорится в сообщении.

Пострадавшие получили ожоги и раны, их дыхание затруднено. Также нарушено электроснабжение в пострадавшем районе, а затронутый трубопровод изолирован.

Ранее пожар произошел на стройплощадке у аквапарка на острове Яс в столице ОАЭ, Абу-Даби. По версии местных СМИ, инцидент произошел возле аквапарка Yas Waterworld. Его планировалось открыть для гостей в 2025 году.

До этого лондонский аэропорт Хитроу столкнулся с серьезными перебоями в работе из-за пожара. Огонь вспыхнул на подстанции, расположенной примерно в 2,5 километра от аэропорта.