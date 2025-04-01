Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 07:53

Происшествия
Главная / Новости /

FMT: 30 человек пострадали в результате пожара на газопроводе в Малайзии

Около 30 человек пострадали в результате пожара на газопроводе в Малайзии – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

В Субанг-Джае в Малайзии 5 человек были госпитализированы, еще 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе, передает Free Malaysia Today.

"Пожар был вызван утечкой из газопровода Petronas, в результате чего 500 метров трубопровода были охвачены пламенем. Вскоре пламя распространилось на несколько домов, вынудив жителей эвакуироваться", – говорится в сообщении.

Пострадавшие получили ожоги и раны, их дыхание затруднено. Также нарушено электроснабжение в пострадавшем районе, а затронутый трубопровод изолирован.

Ранее пожар произошел на стройплощадке у аквапарка на острове Яс в столице ОАЭ, Абу-Даби. По версии местных СМИ, инцидент произошел возле аквапарка Yas Waterworld. Его планировалось открыть для гостей в 2025 году.

До этого лондонский аэропорт Хитроу столкнулся с серьезными перебоями в работе из-за пожара. Огонь вспыхнул на подстанции, расположенной примерно в 2,5 километра от аэропорта.

Пожар рядом с аквапарком произошел в Абу-Даби

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика