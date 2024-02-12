Депутат ГД предложил авиакомпаниям сажать пассажиров старше 75 лет с родственниками

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Депутат ГД РФ Виталий Милонов предложил авиакомпаниям не рассаживать пассажиров старше 75 лет с родственниками или сопровождающими во время полетов на гражданских линиях. Такое обращение депутат отправил в Минтранс РФ, сообщает RT.

"Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу авиационных правил перевозки пассажиров, а также в Воздушный кодекс", – уточняется в документе.

До этого Генпрокуратура РФ потребовала от авиационных компаний изменений в правилах перевозки пассажиров, чтобы родителей и их детей не рассаживали в самолетах. Теперь пассажиры могут выбрать, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок.

Некоторые фирмы разрешили пересаживать ребенка от одного сопровождающего к другому. Кроме того, теперь ребенка до 12 лет можно посадить в другой класс обслуживания, а детей до 2 лет будут размещать вместе со всеми членами семьи.

Позже другой парламентарий Татьяна Буцкая также анонсировала аналогичный запрет. По ее словам, поправки в Воздушное законодательство России пока прорабатываются депутатами.

В частности, парламентарии пока не определили, до какого возраста ребенка нельзя будет разлучать с семьей в самолете. При этом, подчеркнула Буцкая, подобная норма должна быть бесплатной для родителей даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров.

Авиакомпаниям РФ запретят рассаживать детей и родителей в самолетах