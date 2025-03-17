Звезда Comedy Club Кравец заявила, что шутит не только для женской аудитории

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российская актриса и резидент юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала, главное в юморе – это качество шуток, а не деление аудитории по половым признакам. Ее слова приводит "Газета.ру".

В интервью Кравец отметила, что существуют темы, которые больше касаются женщин, и соответственно, девушки будут охотнее смеяться над ними. А есть и те, которые ближе и понятнее мужчинам. Кравец уточнила, что отсюда и следуют стереотипы, связанные с разными гендерами.

Однако, по ее словам, она ориентируется на "думающую аудиторию", которая может оценить качество шуток без привязки к определенному полу.

"Я много лет связана с развлекательной индустрией и не могу сказать, что юмор делится на мужской и женский", – сказала Кравец.

Ранее сообщалось, что Comedy Club завершает свою работу. Позднее креативный продюсер юмористического шоу Гарик Харламов пояснил, что никакого закрытия не было и не планируется. Речь шла о новом этапе в развитии проекта и запуске следующего сезона.

Шоу впервые вышло на ТНТ в 2005 году. За это время в его багаже накопилось свыше 19 сезонов, вышедших в эфир, более 800 оригинальных выпусков, 2 премии ТЭФИ и многое другое.