Телеканал ТНТ объявил о закрытии телешоу Comedy Club

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Юмористическое телешоу Comedy Club, выходящее на телеканале ТНТ, закрывается, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу канала.

"Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается", – заявил юморист Гарик Харламов в своем официальном заявлении, с которого начнется финальный выпуск.

В пресс-службе телеканала ТНТ рассказали, что последний выпуск Comedy Club выйдет 20 сентября в 21:00. В эфире появятся звезды "Женского стендапа", актеры шоу "Однажды в России", телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, экс-резидент клуба Гавриил Гордеев и генпродюсер Comedy Club Артур Джанибекян.

Comedy Club вышел на ТНТ в 2005 году. За это время в его багаже накопилось 20 телевизионных сезонов в эфир, более 800 оригинальных выпусков, 2 премии ТЭФИ и порядка 10 тысяч концертов в городах по всему миру.

Ранее телеканал ТНТ прекратил работу над юмористическим проектом "Импровизация". В пресс-службе объяснили, что в эфире проект показывал доли гораздо ниже средних и пользовался у ТВ-аудитории меньшей популярностью, чем в Сети. При этом телеканал пообещал на смену "Импровизации" сделать несколько новых проектов.