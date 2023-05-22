Комик Илья Соболев рассказал, как Гарик Харламов однажды сорвал ему съемки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский комик Илья Соболев заявил в YouTube-программе "Ошуительное хоу", что потратил крупную сумму денег впустую из-за Гарика Харламова.

По его словам, он пригласил Харламова на шоу "Мы любим тебя". Съемки проходили в Москве. Соболев арендовал студию, установил свет, камеры, пригласил операторов, однако гость сильно опаздывал. Комик позвонил Харламову, а тот сообщил, что его задержали на других съемках, но он скоро приедет.

Через некоторое время тот отказался от участия, заявил Соболев.

"Это просто самые тупые выброшенные деньги на ветер", – резюмировал стендапер.

При этом сам Харламов рассказал, что не помнит подобную ситуацию.

Ранее сообщалось, что выступление комика Стаса Старовойтова на Бали было отменено. По словам источника, причиной стало отсутствие у артиста разрешения на работу.