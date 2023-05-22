16:27Шоу-бизнес
Комик Илья Соболев рассказал, как Гарик Харламов однажды сорвал ему съемки
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Российский комик Илья Соболев заявил в YouTube-программе "Ошуительное хоу", что потратил крупную сумму денег впустую из-за Гарика Харламова.
По его словам, он пригласил Харламова на шоу "Мы любим тебя". Съемки проходили в Москве. Соболев арендовал студию, установил свет, камеры, пригласил операторов, однако гость сильно опаздывал. Комик позвонил Харламову, а тот сообщил, что его задержали на других съемках, но он скоро приедет.
Через некоторое время тот отказался от участия, заявил Соболев.
"Это просто самые тупые выброшенные деньги на ветер", – резюмировал стендапер.
При этом сам Харламов рассказал, что не помнит подобную ситуацию.
Ранее сообщалось, что выступление комика Стаса Старовойтова на Бали было отменено. По словам источника, причиной стало отсутствие у артиста разрешения на работу.
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