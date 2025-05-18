Движение на участках Причального проезда в Москве ограничат до 25 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Транспорт не сможет проехать по участкам дороги на Причальном проезде и 3-й Магистральной улице с 19 мая по 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство отметило, что движение будет ограничено на одной или двух полосах. Автомобилисты не смогут воспользоваться ими в связи со строительством инженерных сетей.

Кроме того, в этот период москвичам будет недоступна парковка в районе дома 8, корпуса 1 и 2а по Причальному проезду.

Вместе с тем движение будет ограничено до 24 октября на участках улицы Маршала Воробьева. Транспорт не сможет проехать по двум или трем полосам дорожного движения. Ограничения связаны с работами по реконструкции инженерных сетей.