"Известия": россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа машины

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Граждане РФ смогут получить полную выплату по ОСАГО без учета износа машины, сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект, который готовят для внесения в ГД.

По данным источника СМИ, этот документ уже согласован с Центробанком. Ожидается, что в законе останутся прежние формы компенсации: когда страховщик сам отправляет машину на ремонт для ее восстановления, а также когда компания выплачивает пострадавшему денежную компенсацию. Но сейчас в этой сумме учитывается износ автомобиля (до 50%).

В новом варианте закона россияне смогут обратиться за дополнительной выплатой, если первой суммы на ремонт машины не хватило. Для этого автомобилист должен будет обратиться в СТО и прислать страховщику подтверждение, что восстановление транспорта действительно вышло дороже.

Когда компания получит подтверждение об оплате ремонта и увидит результат работ, клиент сможет получить сумму, равную износу авто, который вычитался при первоначальной выплате.

По новой схеме, уверен глава российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, потерпевший сможет также получить доплату за скрытые повреждения, если такие будут выявлены в ходе ремонта. По его словам, за счет этого возмещения для клиентов увеличатся.

Ранее россиянам стали доступны ультракороткие полисы ОСАГО длительностью 24 часа. Сами полисы, чья стоимость будет начинаться с примерно в 130 рублей, будут полезны для таксистов и автомобилистов, что редко пользуются авто.

"Однодневные" полисы уже существовали в РФ, но их действие ограничивалось текущими сутками. Например, если его оформить в 23:30, то действие закончится через полчаса, ровно в полночь. Новыми же документами можно будет пользоваться в течение суток с момента оформления.

