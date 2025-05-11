В ГД предложили включить полис ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил включить полис ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов. Соответствующее письмо он направил министру транспорта РФ Роману Старовойту, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о страховании гражданской ответственности, которая покрывала бы ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате использования электросамокатов, а также о страховании жизни и здоровья пользователей СИМ.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас на рынке аренды электросамокатов отсутствует единый для всех стандарт страховой защиты пользователей и третьих лиц.

"Отсутствие такого стандарта представляется недопустимым, учитывая возрастающую популярность СИМ и растущее число ДТП с их участием, зачастую приводящих к причинению вреда здоровью и имуществу граждан", – заметил Нилов.

Ранее сообщалось, что владельцев самокатов в РФ могут обязать сдавать экзамены по ПДД. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он обратил внимание, что все больше людей теперь используют для перемещения по городу самокаты и другие средства индивидуальной мобильности, однако в настоящее время их призвать к ответственности сложно.

Кроме того, в РФ могут запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам в 2031 году. Для реализации этого проекта местные власти должны в течение семи лет организовать необходимую инфраструктуру для движения самокатов по городу.