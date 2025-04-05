ТАСС: из аквапарка "Мореон" в Москве эвакуированы более 2 тыс человек

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Более 2 тысяч человек эвакуировали из самого большого крытого столичного аквапарка "Мореон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Поступило сообщение о подозрительном предмете в здании по адресу: улица Голубинская, дом 16", – говорится в сообщении.

Ранее неизвестный анонимно сообщил о якобы минировании отеля "Арарат Парк Хаятт" в центре Москвы. Тогда сотрудники полиции оперативно проверили поступившую информацию. Эвакуация персонала и посетителей из отеля не потребовалась.

Кроме того, в начале февраля силовики проверили Павелецкий вокзал из-за сообщения о якобы минировании. СМИ писали, что анонимный звонок с угрозой взрыва поступил по адресу Павелецкая площадь, дом 1А, строение 1. При этом к эвакуации пассажиров и сотрудников вокзала правоохранители не приступали.

