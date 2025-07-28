Экономист Остапкович объяснил, как неурожай зерновых скажется на бюджете РФ

Аграрии южной части России могут потерять до 25% урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи, утверждают эксперты. Режим ЧС на фоне жары уже введен в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму. Как ситуация отразится на ценах продуктов, разбиралась Москва 24.

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Аграрии могут потерять до 25% урожая пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечника в сравнении с объемами 2024 года из-за засухи в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. Об этом рассказал зампред ассоциации "Народный фермер" Константин Юров. В связи с погодными условиями в этих регионах введен режим ЧС.





Константин Юров зампред ассоциации "Народный фермер" Ситуация в Ростовской области, наверное, сегодня одна из худших. Режим ЧС там введен уже в 21 районе. А в Краснодарском крае – в 9. Сейчас средняя урожайность по краю в районе 46 центнеров с гектара, в то время как в прошлом году было в районе 62 центнеров. То есть это минус более чем 25% к прошлому году.

Эксперт также сослался на данные краснодарских властей, которые оценили потери зерновых, колосовых и зернобобовых культур в 2,8 миллиона тонн.

Главы южных регионов подтверждают неблагоприятную ситуацию с урожаем. К примеру, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь спрогнозировал сокращение урожая зерновых культур с 11,4 до 8 миллионов тонн. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщил, что показатели в регионе упали ниже значений 2024 года. В Крыму местный Минсельхоз сократил прогноз по урожаю с 1,5 до 1,1 миллиона тонн.

При этом Юров подчеркнул, что проблема, в особенности с кукурузой и подсолнечником, вышла далеко за границы регионов, где был объявлен режим ЧС. Особое беспокойство вызывает и будущее аграриев: в ассоциации опасаются, что из-за сложившейся ситуации они могут просто не пережить текущий год. Поэтому там начали переговоры с поставщиками семян и удобрений, чтобы оказать помощь пострадавшим хозяйствам.

Проблемой озаботились и в Госдуме: там готовят обращение в Минсельхоз с просьбой оказать поддержку агропромышленным предприятиям в виде субсидий из федерального бюджета, рассказал зампред комитета по защите конкуренции Сергей Лисовский. По его словам, многие ранее успешные хозяйства уже приняли решение продать свой бизнес. Парламентарий также указал, что в настоящий момент единственной мерой поддержки таких предприятий является агрострахование, которое может покрыть не более 40% затрат.

Проблему с урожаем в южных регионах подтвердили "Известиям" в Минсельхозе. В то же время в ведомстве сохранили прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 миллионов тонн за счет урожайности в других регионах, которая оказалась выше прошлогодних показателей. В 2024-м в РФ было собрано 129,8 миллиона тонн, уточнили СМИ.

Сначала – себе, потом – на экспорт

Сниженный урожай некоторых культур не должен привести к повышению цен или дефициту продуктов на рынке внутри страны. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

"Пшеницу и прочие злаковые мы экспортируем. Соответственно, ни о каком дефиците на нашем рынке не может идти речи. При плохом урожае мы просто чуть меньше вывезем за пределы страны. Но на внутренних ценах на продукты, в том числе хлеб и подсолнечное масло, снижение урожая никак не отразится", – объяснил Карпов.





Андрей Карпов председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сначала мы будем закрывать потребности на внутреннем рынке, а только потом уже осуществлять некий экспорт. Такой подход российское правительство демонстрировало неоднократно.

Для реализации такого механизма власти могут включать ряд инструментов, в том числе повышенные или новые пошлины на вывоз культур. В таком случае меры сдерживания экспорта могут действовать вплоть до насыщения внутреннего рынка, отметил Карпов.

"Однако говорить о том, какие меры нужно принимать, можно будет только после сбора всего урожая", – добавил эксперт.

В свою очередь, научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с Москвой 24 в числе последствий потери части урожая отметил сниженный доход в бюджет страны.





Георгий Остапкович научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Однако экспорт всей сельскохозяйственной продукции у нас не имеет такого объема, утрата которого могла бы иметь серьезные экономические последствия. Его доля в ВВП составляет всего 4,5–5%. В этом году она может снизиться на 1–2%. Но это не критичные цифры.

По словам специалиста, неурожайность всевозможных сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых, случается в России регулярно. Власти давно отработали действия, которые помогают нивелировать как потери бюджета, так и дефициты и рост цен на внутреннем рынке. В частности, вышеупомянутые пошлины, заключил Остапкович.

