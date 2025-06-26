Аналитик Селезнев: цены на кофе в мире могут упасть на 10–20% до конца года

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Стоимость кофе в мире может упасть на 10–20% до конца года, если погода в ключевой стране-производителе Бразилии останется благоприятной. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев в беседе с РИА Новости.

Согласно данным биржи ICE, во вторник 25 июня цены на арабику снизились на 4,7% и достигли минимума с декабря 2024 года – 6 856 долларов за тонну. При этом цена сентябрьского фьючерса на сорт робуста упала на 5,63% до 3 634 долларов за тонну, что стало самым низким показателем с 21 мая 2024-го.

По словам Селезнева, стоимость актива была спровоцирована сообщениями бразильских производителей об ожидающейся благоприятной ситуации с урожаем в этом году.

Также эксперт обратил внимание на взлет цен в прошлом году, который сильно сократил доступность кофе. Это привело к снижению спроса, особенно в экономически уязвимых регионах.

"Если погодные аномалии не испортят оптимистичных планов по урожаю, цены могут постепенно остывать и далее. <...> Арабика может опуститься в цене ниже 6 тысяч долларов за тонну, робуста может подешеветь до 3 тысяч долларов и ниже", – спрогнозировал аналитик.

В прошлом году кофе подорожал сильнее других товаров. Это произошло из-за плохой погоды в странах-производителях. В частности, стоимость арабики выросла на 69%, в то время как робуста подорожала примерно на 62%.

В первом квартале 2025 года экспортная стоимость вьетнамского кофе выросла на 74%. Средняя цена на робусту достигла 5 415 долларов за тонну, а экспорт зеленых зерен с апреля составил около 79,2 тысячи тонн, что принесло более 437,73 миллиона долларов. Общий доход от экспорта кофе за квартал превысил 2,8 миллиарда долларов, несмотря на снижение мировых цен из-за торговых ограничений.