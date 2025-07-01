Режим ЧС регионального уровня объявлен в 8 районах Крыма из-за засухи

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера введен в восьми районах Крыма после потери посевов из-за засухи. Это следует из указа главы республики Сергея Аксенова, размещенного на сайте правительства Крыма.

В границы зоны действия ЧС вошли Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский, Черноморский районы.

Замдиректора НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко сообщила ТАСС, что уровень влаги в метровом слое почвы в республике достиг минимума за последние 30–40 лет.

По ее словам, из-за недостаточного количества апрельских осадков погибли посевы яровых и озимых культур. Две волны заморозков сократили урожай черешни и сливы на 15%. Кроме того, потенциальные потери урожая на ряде участков виноградников в Крыму и Севастополе составляют до 80%.

При этом весенние заморозки привели к потере 100 тысяч тонн плодовых и ягодных культур в России. В соответствии с поручением Владимира Путина Минсельхоз с 2025 года увеличил поддержку закладки садов до 7,5 миллиарда рублей в год. Данная мера позволит полностью обеспечить российский рынок яблоками.

