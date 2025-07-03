Эксперт Зименко опроверг сообщения о будущем неурожае грибов в Подмосковье

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Разговоры о будущем неурожае грибов в Подмосковье не имеют под собой оснований. Таким мнением с Москвой 24 поделился эксперт журнала "Школа грибоводства" Александр Зименко.

Ранее эксперт-миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский в разговоре с ТАСС предупредил о скудном урожае грибов в Подмосковье во второй половине лета. Специалист объяснил это истощением грибниц после первой волны сбора. В итоге второй грибной сезон вместо середины августа может наступить лишь в сентябре или даже позже, предупредил Вишневский.

Однако Зименко заявил, что никаких опасений по поводу урожая грибов нет. По его словам, практически закончилась лишь первая волна боровика сетчатого, который часто используется в готовке. При благоприятных погодных условиях вторая волна может произойти уже в конце июля.

"Грибам очень нужна вода – они состоят из нее на 90%. Плюс желательно, чтобы время от времени происходили похолодания, необходимые для плодоношения грибницы", – отметил эксперт.





Александр Зименко эксперт журнала "Школа грибоводства" Зато уже сейчас начал появляться боровик еловый, и его можно будет собирать в старых ельниках еще как минимум две недели. Также с каждым днем все больше лисички бледной, которая растет в березняках. Плюс начинается плодоношение лисички настоящей – ее надо искать в хвойных лесах.

Кроме того, с учетом аномально холодного июня уже появились осенние грибы. Например, иногда встречаются виды из рода млечник и даже рыжики, заключил Зименко.

Ранее создатель научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров назвал гриб-зонтик высокий самым вкусным из тех, которые можно найти в Москве. Он достигает полметра в высоту и 30 сантиметров в диаметре. По вкусу же он похож на пиццу, отметил специалист.

