Эксперт Тихомиров назвал гриб-зонтик высокий самым вкусным в Москве

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Самый вкусный гриб, который можно найти в Москве, – это гриб-зонтик высокий. Об этом рассказал создатель научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров в беседе с News.ru.

Эксперт отметил, что гриб достигает полметра в высоту, а диаметр его шляпки – 30 сантиметров. Однако в этом сезоне Тихомиров его пока не находил.

"Растет он везде: в ельниках, по полянкам, опушкам. Выглядит не очень, похож на мухомор, но на самом деле сейчас его многие начали собирать", – поделился специалист.

Он также отметил, что у гриба-зонтика можно есть шляпку, которую при этом не нужно отваривать. Можно запанировать и обжарить. По словам Тихомирова, он похож по вкусу на пиццу.

Ранее Тихомиров рассказывал, какие ядовитые грибы в Подмосковье похожи на съедобные. Например, мухомор весенний можно принять за шампиньон. При этом токсины одного такого мухомора могут убить троих человек. С летним опенком можно перепутать галерину окаймленную, которая приводит к тяжелейшему отравлению и летальному исходу.