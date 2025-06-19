Эксперт Зименко: грибной бум ждет подмосковные леса в июле

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Большое количество белых грибов, подберезовиков, подосиновиков и шампиньонов можно будет найти в подмосковных лесах в июле. Об этом Москве 24 рассказал эксперт журнала "Школа грибоводства" Александр Зименко.

По его словам, погодные условия поспособствовали началу летнего сезона "тихой охоты".

"Прошло очень много дождей, в лесах Московской области уже сейчас большой ассортимент грибов. Можно найти белые, подберезовики, шампиньоны, подосиновики желто-бурые, а еще скоро появятся подосиновики красные. Летние опята начались в мае и будут продолжаться где-то до ноября", – сказал он.





Александр Зименко эксперт журнала "Школа грибоводства" Сейчас начинается волна: скоро, примерно к концу месяца, появится боровик еловый. И те грибы, что есть в лесах сегодня, будут сопровождать нас и в июле.

Также Зименко предупредил, что важно быть внимательнее и случайно не собрать краснокнижные виды.

"Красная книга Москвы включает в себя очень много традиционных для сбора видов грибов, они слабо отличаются от незапрещенных. Например, это подберезовик болотный, подберезовик черный, дубовик обыкновенный и другие", – уточнил эксперт.

Ранее россиян предупредили, что неправильная консервация грибов может привести к заражению ботулизмом. Заболевание можно подхватить, если употреблять не тщательно промытые и проваренные перед консервацией грибы.

