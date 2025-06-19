Эксперт Зименко: грибной бум ждет подмосковные леса в июле

19 июня, 19:54Общество
Фото: depositphotos/BalaguR
Большое количество белых грибов, подберезовиков, подосиновиков и шампиньонов можно будет найти в подмосковных лесах в июле. Об этом Москве 24 рассказал эксперт журнала "Школа грибоводства" Александр Зименко.
По его словам, погодные условия поспособствовали началу летнего сезона "тихой охоты".
"Прошло очень много дождей, в лесах Московской области уже сейчас большой ассортимент грибов. Можно найти белые, подберезовики, шампиньоны, подосиновики желто-бурые, а еще скоро появятся подосиновики красные. Летние опята начались в мае и будут продолжаться где-то до ноября", – сказал он.
Также Зименко предупредил, что важно быть внимательнее и случайно не собрать краснокнижные виды.
"Красная книга Москвы включает в себя очень много традиционных для сбора видов грибов, они слабо отличаются от незапрещенных. Например, это подберезовик болотный, подберезовик черный, дубовик обыкновенный и другие", – уточнил эксперт.
Ранее россиян предупредили, что неправильная консервация грибов может привести к заражению ботулизмом. Заболевание можно подхватить, если употреблять не тщательно промытые и проваренные перед консервацией грибы.