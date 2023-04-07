Корзина вне закона: как не подпасть под уголовную ответственность за сбор грибов и ягод

Госдума приняла закон, предусматривающий за сбор или уничтожение краснокнижных грибов и растений уголовную ответственность. Нарушителям может грозить лишение свободы с миллионными штрафами. Рассказываем подробности и разбираемся, как не подпасть под уголовную статью при сборе дикоросов.



Законный сбор

В четверг, 6 апреля, Госдума приняла закон, который вводит уголовную ответственности за уничтожение, незаконный сбор, а также оборот грибов и растений, представляющих особую ценность. Речь идет о тех дикоросах, которые внесены в отечественную Красную книгу или охраняются международными договорами РФ. В пояснительной записке к документу отмечается, что имеющихся сегодня механизмов защиты особо ценных объектов растительного мира недостаточно.





из пояснительной записки к законопроекту В ряде субъектов РФ в течение последних лет наблюдается значительное увеличение случаев уничтожения редких видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Особую актуальность эта проблема приобретает в регионах, являющихся местом произрастания большого количества эндемичных видов растений, например Дальний Восток, горный Алтай, Крым.

В связи с этим УК РФ собираются дополнить новой статьей. По ней за незаконные сборы, покупку, продажу, хранение, пересылку или перевозку краснокнижных дикоросов можно лишиться свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона рублей. В случае если преступник использовал служебное положение или его действия демонстрировались в Сети либо СМИ, наказание ужесточается. Нарушителю грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей.

Покупка и продажа особо ценных грибов и растений через интернет также наказывается. Речь идет о лишении свободы до пяти лет и штрафе до полутора миллионов рублей. Если преступник еще и воспользовался служебным положением, то ему грозит до семи лет тюрьмы. Кроме того, придется заплатить штраф до трех миллионов рублей. Самое суровое наказание полагается за покупку или продажу краснокнижных дикоросов с использованием Сети, если нарушители действовали группой по предварительному сговору. В данном случае им грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей.



Свериться с Красной книгой

Юрист Анастасия Билялов в беседе с Москвой 24 объяснила, что в соответствии с новым законом в УК РФ будет конкретизирована ответственность за истребление краснокнижных организмов.

"Если ранее указывались дикие животные и водные биологические ресурсы, то сейчас к этому добавили растения и грибы. И закреплен отдельный вид ответственности", – отметила она.

Эксперт также дала россиянам рекомендацию, как добывать дикоросы без опасений, что будет нарушен закон. По ее словам, перед сбором любых растений и грибов необходимо убедиться, не занесены ли они в Красную книгу РФ.





Анастасия Билялова юрист Ознакомиться с перечнем краснокнижных растений и грибов можно как в нормативных документах, так и на сайтах Минприроды или Красной книги.

При этом, по словам Биляловой, вариантов контроля за соблюдением законодательства может быть огромное много. В качестве примера она привела рейды и контрольные закупки.

