Москвичам рассказали, какие грибы можно собрать в лесу весной

Фото: wikigrib.ru

В столичных и подмосковных лесах на фоне потепления пошли первые весенние грибы, их, например, можно найти уже в парке "Сокольники". О том, какие грибы собирать и как их готовить, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Один из первых весенних грибов – строчок гигантский. Часто в Сети люди предупреждают об опасности строчков, однако в действительности ядовит только строчок обыкновенный из-за содержащегося в нем токсина гиромитрина. Тем не менее находятся бесстрашные, которые готовы долго отваривать или сушить эти грибы, надеясь избавиться от яда.

Что касается строчка гигантского, то его лучше готовить в сметане или сливках. При этом предварительно потребуется только очистить его от земли и проверить на наличие спрятавшихся в складках слизняков и насекомых.

Чуть раньше строчков в лесах появляется саркосцифа австрийская. Несмотря на свой яркий красный цвет, этот гриб абсолютно съедобен. Лучший вариант его приготовить – пожарить на сливочном масле.

Самый желаемый среди грибников гриб – сморчок. В лесах столичного региона найти его на так просто, но это компенсируется его вкусом. Часто сморчки вырастают рядом с яблонями. В Москве и ее окрестностях наиболее распространен сморчок высокий.

Все сморчки съедобны. В качестве способа их приготовления можно выбрать например жарку. Предварительно отваривать гриб не нужно.

Чаще сморчка в Москве и Подмосковье можно встретить его родственника – шапочку сморчкову. Они похожи, но есть одно заметное отличие. Так, у первого шапочка будто срощена с ножкой, а у второго – надета на нее. Шапочка сморчковая растет обычно под осинами, липами и ивами.

Эти грибы лучше всего тушить в сливках или сметане. После отваривания их можно отжать, если они были найдены в болотистой местности. Важно помнить, что у некоторых людей может быть непереносимость данного вида.

Во время похода в лес главное правило – не собирать незнакомые грибы. Лучше всего идти в компании с опытным грибником. Доверять приложениям при определении видов не стоит, поскольку грибы часто меняются, а программы, соответственно, часто ошибаются.

Ранее Госдума приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за уничтожение или незаконный сбор растений и грибов, внесенных в Красную книгу России. При наиболее тяжких обстоятельствах виновникам может грозить до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей.



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