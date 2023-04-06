Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиянам рассказали, как правильно выбрать вербу. Несколько советов дал профессиональный травник Дмитрий Юровский. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как отметил эксперт, верба – это остролистная ива. Он уточнил, что чаще всего россияне в преддверии Вербного воскресенье используют ветви ивы с перламутровыми пуховинами.

"Верба – это несколько видов растений, которые используются, как символ Вербного воскресенья. Однако чаще всего иву козью выбирают для веток – символа православного праздника", – объяснил Юровский.

Про словам травника, такая ива представляет собой кустарник, который украшен перламутровыми соцветиями. Именно этот вид и принято считать традиционной вербой, рассказал специалист.

Сами соцветия должно быть небольшими, предупредил Юровский. Они распустятся, когда ветки будут в воде. Лучше всего выбирать вербу, соцветия которой еще в виде зачатков, так символ православного праздника простоит дольше, резюмировал травник.

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