Специалисты Мосприроды рассказали, какие растения начнут цвести в Москве в марте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты из ГПБУ "Мосприрода" рассказали, что в марте в Москве начнут цвести ольха, ива, орешник, подснежники и мать-и-мачеха. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По их словам, в апреле улицы города украсят цветущие медуницы неясные, пролески сибирские, фиалки опущенные и волчеягодники обыкновенные. В мае распустятся цветки на деревьях вишни, яблони, сирени, появятся майские ландыши и чины весенние.

"Всего на природных территориях столицы произрастает более 2 тысяч растений", – указано в сообщении.

Специалисты отметили, что в Красную книгу Москвы занесено 10 видов раннецветущих растений – береза приземистая, печеночница благородная, хохлатка полая, хохлатка промежуточная, хохлатка Маршалла, ветреница дубравная, волчье лыко обыкновенное, чина весенняя, первоцвет весенний, медуница неясная.

В сообщении отмечено, что 8 видов растений внесены в перечень видов животных, растений и грибов, не занесенных в Красную книгу столицы, но нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. В эту категорию входят кислица обыкновенная, ландыш майский, ветреница лютиковая, хохлатка плотная, гусиный лук краснеющий, ива остролистная (верба), ива двуцветная и ива Виноградова.

Специалисты Мосприроды призвали не срывать растения, так как при обрывании луковица и корни перестают получать необходимое количество питательных веществ. Это приведет к снижению биологического разнообразия, лишению кормовой базы насекомых-опылителей, а сами цветы не дадут семян.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал о постепенном потеплении в Москве, которое будет сопровождаться дождями. По словам метеоролога, с 21 марта начинается астрономическая весна, после этого температура воздуха будет повышаться с каждым днем. Согласно его прогнозу, со второй половины дня 22 марта, а также 23, 25 и 26 марта ожидаются небольшие дожди и несильный ветер, а 24 марта ожидается день без осадков.



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