ГД приняла закон об уголовной ответственности за сбор краснокнижных растений и грибов

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Госдума в четверг на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий уголовную ответственность за уничтожение или незаконный сбор растений и грибов, внесенных в Красную книгу России или защищенных международными договорами РФ.

Новая статья 260.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей за незаконный сбор, приобретение, хранение, перевозку, или продажу краснокнижных растений и грибов или их составляющих. Если же преступление совершено с использованием служебного положения или публично демонстрировалось, то виновнику уже грозит 6 лет заключения и штраф 1,5 миллиона рублей.

За покупку и продажу редких растений и грибов с использованием СМИ или интернета буду наказывать 5 годами тюрьмы и штрафом 1,5 миллиона рублей. Если такое преступление совершило должностное лицо, то ему грозит до 7 лет заключения и штраф в размере 3 миллионов рублей.

Наиболее жесткое наказание предусмотрено за это же преступление, но совершенное группой лиц по предварительному сговору. Участников такой группы такой группы могут приговорить к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 3 миллионов рублей.

Законопроект об уголовной ответственности за сбор краснокнижных растений и грибов внесли в Госдуму еще в ноябре прошлого года. Как отмечал председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, документ призван повысить эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира, а также поспособствовать сохранению уникального биологического разнообразия РФ.



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