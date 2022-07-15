В ГД прокомментировали идею премировать наиболее активные в борьбе с борщевиком регионы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российские регионы нуждаются в дополнительном финансировании для борьбы с борщевиком, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Единственным выходом из ситуации является создание специальной федеральной программы, в рамках которой регионы могли бы получать федеральные средства на решение этого вопроса", – сообщил он RT.

Депутат отметил, что самостоятельно субъекты не могут справиться с данной проблемой.

Бурматов также сообщил о положительной динамике в вопросе борьбы с растением в тех субъектах, где на это выделяется много денежных средств. По его словам, таких регионов не так много.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил на имя главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева письмо с инициативой премировать наиболее активные в борьбе с борщевиком российские субъекты.

В обращении он отметил, что растение представляет опасность для людей и животных, а также наносит вред природе. При этом борьба с ним должна носить системный характер, а также необходима государственная программа.

