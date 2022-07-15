Наиболее активные в борьбе с борщевиком регионы РФ предложили премировать

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил на имя главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева письмо с инициативой премировать наиболее активные в борьбе с борщевиком российские субъекты.

"Ежегодно стоит подводить итоги эффективности борьбы каждого региона России с распространением борщевика и выделять дополнительные средства тем субъектам, которые окажутся во главе рейтинга", – сообщил он в беседе с RT.

В обращении Крупник отметил, что растение представляет опасность для людей и животных, а также наносит вред природе. При этом борьба с ним должна носить системный характер, а также необходима государственная программа.

Как уточнил депутат, в такую программу будут заложены календарные планы по уничтожению борщевика, а также рекомендательная методология.

Ранее профессор ботаники Татьяна Терехова назвала наиболее эффективным методом борьбы с борщевиком комбинирование механических и химических способов его уничтожения, сообщает "Вечерняя Москва".

Она отметила, что к борьбе с растением необходимо приступать ранней весной, когда оно начинает давать ростки.

