Наиболее активные в борьбе с борщевиком регионы РФ предложили премировать

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил на имя главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева письмо с инициативой премировать наиболее активные в борьбе с борщевиком российские субъекты.
"Ежегодно стоит подводить итоги эффективности борьбы каждого региона России с распространением борщевика и выделять дополнительные средства тем субъектам, которые окажутся во главе рейтинга", – сообщил он в беседе с RT.
В обращении Крупник отметил, что растение представляет опасность для людей и животных, а также наносит вред природе. При этом борьба с ним должна носить системный характер, а также необходима государственная программа.
Как уточнил депутат, в такую программу будут заложены календарные планы по уничтожению борщевика, а также рекомендательная методология.
Ранее профессор ботаники Татьяна Терехова назвала наиболее эффективным методом борьбы с борщевиком комбинирование механических и химических способов его уничтожения, сообщает "Вечерняя Москва".
Она отметила, что к борьбе с растением необходимо приступать ранней весной, когда оно начинает давать ростки.
Европейскую часть России накроет борщевиком
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