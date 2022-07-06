Эксперт дала рекомендации по работе на огороде летом

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Садово-огородными работами следует заниматься в период небольшой солнечной активности – до 10:00 и после 16:00, а также не забывать про питьевой режим, сообщает "Вечерняя Москва".

"Если вам предстоит копать землю или выполнять иные серьезные нагрузки, то перед началом работ лучше сделать легкую разминку. Также рекомендуется избегать физических нагрузок в первые час–полтора после приема пищи", – отметила врач-терапевт высшей категории тверской клиники "РЖД-Медицина" Александра Кожевникова.

Она отметила, что недостаток воды может стать причиной обезвоживания. При этом страдающим от гипертонической болезни, заболеваний почек и сердечной недостаточности следует избегать чрезмерного употребления воды, так как это может способствовать гипертоническому кризу и ухудшению течения ишемической болезни.

При поднятии тяжестей спину необходимо держать прямо во избежание повреждения связок, межпозвоночных дисков и обострения болей в спине.

Кожевникова также рекомендовала во время работы на грядках использовать маленькую скамейку для возможности рыхлить землю сидя, для снижения нагрузки на поясницу. "Поза с опущенной вниз головой опасна в первую очередь тем, что при резком выпрямлении может появиться головокружение, вплоть до обморока", – пояснила она.

Пожилым людям следует делать перерыв в работе каждые 1,5–2 часа. Кроме того, в доме необходимо иметь аптечку со средствами первой медицинской помощи, также не стоит забывать про прием прописанных лекарств.

Специалист отметила важность использования перчаток во время садово-огородных работ, чтобы избежать появления мозолей и волдырей.

"Выбирайте работу себе по силам, благоразумно относитесь к своим дачным обязанностям, не переоценивайте собственные возможности и получайте удовольствие от того, что делаете", – заключила Кожевникова.

Ранее эксперт Максим Соколов рассказал, какие посадки лучше всего производить в июле, и дал дачникам несколько полезных советов о том, чему в огороде следует уделить особое внимание.

Специалист отметил, что середина лета хорошо подходит для посадки двулетних цветов, а ближе к концу июля можно высадить клубнику. Он добавил, что в это время на участках собирают первый урожай ягод, огурцов, помидоров, кабачков, раннего картофеля.