В Госдуме призвали ужесточить отбор туристов для восхождения на горные вершины

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Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов призвал ужесточить отбор туристов, которые хотят совершить восхождение на горные вершины. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, также необходимо проверить компании, которые организовывают восхождения.

"С природой шутить нельзя, она не любит шуток. Я уже не говорю о снаряжении, чтоб каждый знал свой маневр, а не просто так – я физически здоровый. А он не подготовлен для гор, обледеневших склонов, к высотам 4–5 километров. Все должно быть лицензировано. 12 человек доверили жизнь проводнику. Вот и провели без соответствующего оборудования и подготовки", – заявил Харитонов.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о смерти еще нескольких альпинистов, таким образом, количество жертв увеличилось до девяти.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За ситуацией внимательно следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.