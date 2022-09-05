Оставшиеся в живых туристы на Камчатке находятся на разных высотах – СМИ

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Четверо туристов, оставшихся в живых после ЧП на Ключевской сопке на Камчатке, ждут помощи спасателей на разных высотах, сообщает ТАСС.

Два человека, один из которых травмирован, находятся на высоте 4,1 тысячи метров, двое других – на 3,3 тысячи метров.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о его смерти, таким образом количество жертв увеличилось до шести.

Утром 5 сентября заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших после восхождения на Ключевской вулкан увеличилось до восьми человек. Двое участников тургруппы умерли на высоте, не дождавшись помощи.

Остальные туристы и второй гид все это время ждут спасателей. Два человека смогли спуститься на высоту 3 300 метров в домик вулканологов. Еще двое, среди них один турист со сломанной ногой, остались на отметке 4 000 метров.

Вертолет Ми-8 МЧС забросил на высоту 1,6 тысячи метров группу из восьми спасателей. Планируется, что они доберутся до туристов за 12 часов. Одновременно поднимается еще один отряд спасателей. В зависимости от погоды восхождение займет не менее двух суток. Также на высоте 1,2 тысячи метров развернут полевой лагерь спасателей.

Спасателям приходится работать в сложных условиях. На высотах дует штормовой ветер, из-за которого накануне спасательный вертолет не смог сесть на вулкане.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За ситуацией внимательно следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.