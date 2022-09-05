Вертолет Ми-8 доставил спасателей на Ключевской вулкан для помощи туристам

Фото: КГКУ "ЦОД"

Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту приземлился на склон Ключевского вулкана на Камчатке, сообщает госучреждение "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае" (КГКУ "ЦОД").

Уточняется, что поисково-спасательный отряд высадился на отметке 1 663 метра. Добраться до большей высоты не позволили погодные условия: сильный ветер и пепел, который поднимается со склонов.

"В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель – добраться к полуночи до отметки 3 300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4 158 метров", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших после восхождения на Ключевской вулкан увеличилось до восьми человек.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами обратилась к спасателям 3 сентября. На высоте 4 158 метров несколько участников группы сорвались и упали в пропасть.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За ситуацией внимательно следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что

для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.

