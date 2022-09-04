Экстренные службы раскрыли обстоятельства ЧП с туристами на Камчатке

Стали известны обстоятельства произошедшего на склонах вулкана. По предварительным данным, группа шла в связках по три человека. На высоте более 4 000 метров один из туристов не удержался и рухнул вниз, потащив за собой ещё двоих. Почти сразу сорвалась и вторая связка.

Спустя несколько часов двоим удалось спуститься в домик охотника на высоте 3300 метров. Еще четверо участников восхождения остались ждать помощи в палатках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.