Названа причина экстренной посадки пассажирского самолета в Казани

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Причиной экстренной посадки пассажирского самолета в Казани стала сработавшая сигнализация перепада давления в салоне.

"Борт выведен из расписания на период проведения расследования инцидента", – сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит борт.

Инцидент произошел в ночь на среду, 31 августа. Airbus, следовавший из Москвы в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Казани. В воздухе самолет провел около часа. Сигнал тревоги лайнер подал над Марий Эл.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург, вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам. Для встречи рейса службы воздушной гавани был приведены в повышенную готовность.

До этого самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Самарканда в Москву, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.