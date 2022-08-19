Сотрудник аэропорта в ХМАО погиб от винта самолета

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Сотрудник наземного обслуживания аэропорта в городе Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа погиб от повреждений, полученных винтом самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уральскую транспортную прокуратуру.

Инцидент произошел в 11:48 по московскому времени (13:48 по местному). В процессе подготовки самолета авиакомпании Utair к взлету сотрудник получил повреждение винтом воздушного судна.

"От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте", – говорится в сообщении.

В настоящее время на территории аэропорта ведет работу следственно-оперативная группа.

Сургутская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовали проверку, в том числе исполнения воздушного законодательства и законодательства в сфере охраны труда.

Ранее стало известно, что в Калифорнии погибли несколько человек при столкновении двух небольших самолетов. Уточняется, что ЧП произошло, когда оба судна шли на посадку в муниципальном аэропорту Уотсонвилла. Сообщалось, что на место выехали экстренные службы.

До этого сообщалось, что пассажир рейса Тель-Авив – Москва скончался. Известно, что он почувствовал недомогание на борту самолета. Пилот лайнера попросил об экстренной посадке в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку. Пассажира не успели спасти, он скончался во время полета.