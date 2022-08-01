Скончался пассажир рейса Тель-Авив – Москва, экстренно севшего в Баку

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Глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесеменский рассказал о гибели пассажира самолета, который следовал по рейсу Тель-Авив – Москва, передает РИА Новости.

По информации Кесеменского, капитан лайнера El Al Israel Airlines запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сославшись на проблемы с самочувствием пассажира.

"Самолет совершил посадку в бакинском аэропорту в 12:44 по местному времени… К сожалению, пассажир скончался во время полета", – рассказал представитель "Азербайджанских авиалиний".

В конце июля легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Московской области. Летательный аппарат CZAW SportCruiser сел на Ланьшинский карьер в деревне Ланьшино, в нем был один человек.