Вернувшийся в аэропорт самолет Грозный – Москва совершил посадку

Подавший сигнал тревоги над Каспийским морем пассажирский Boeing совершил посадку в аэропорту Грозного. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Самолет Грозный – Москва, подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, благополучно вернулся в аэропорт Грозного", – написал он в своем телеграм-канале.

Выполнявший рейс из Грозного в Москву пассажирский самолет авиакомпании Utair подал сигнал тревоги над Каспийским морем через час после вылета. На какое-то время Boeing пропал с карты сервиса Flightradar, однако после появился вновь.

Позже стало известно, что Boeing возвращается в аэропорт вылета из-за сработавшей индикации давления в салоне.

