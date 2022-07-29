Самолет Грозный – Москва возвращается в аэропорт вылета из-за разгерметизации

Фото: flightradar24.com

Пассажирский Boeing рейсом из Грозного в Москву возвращается в аэропорт вылета из-за сработавшей индикации давления в салоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию Utair.

"В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до трех тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке", – заявили в пресс-службе авиалинии.

Самолет должен приземлиться через пять минут.

Между тем в аэропорту Грозного уже ведется подготовка к приему самолета. Об этом ТАСС рассказал директор аэропорта Альви Шахгириев.

"Мы занимаемся этим. Возвращается борт. <...> Нам готовиться надо к приему борта", – сообщил Шахгириев.

Выполняющий рейс из Грозного в Москву пассажирский самолет авиакомпании Utair подал сигнал тревоги над Каспийским морем через час после вылета. На какое-то время Boeing пропал с карты сервиса Flightradar, однако после появился вновь.

