Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что лайнер выполнял рейс по маршруту Москва – Южно-Сахалинск. В какой-то момент от экипажа воздушного судна поступил сигнал тревоги из-за спущенного колеса на основной стойке шасси. В связи с этим к месту посадки были направлены экстренные службы.

В 7:05 по московскому времени самолет благополучно приземлился в столице Сахалина. На его борту во время полета находились 399 человек, 13 из которых – члены экипажа.

Ранее в Самаре экстренно приземлился самолет Москва – Ереван из-за дебошира на борту. Мужчина, будучи пьяным, конфликтовал с другими пассажирами. По прилете его задержали сотрудники транспортной полиции.

