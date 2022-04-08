Рейс Белград – Москва приземлился в Шереметьево после сообщения об угрозе взрыва

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рейс Белград – Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после поступивших сообщений об угрозе минирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Самолет выполнил посадку в 11:39. Никто не пострадал.

В марте неизвестный сообщил о минировании двух самолетов, выполняющих рейсы из аэропорта Шереметьево в Белград и Бишкек.

Ранее в этот же аэропорт поступило сообщение о минировании самолета, выполняющего рейс Москва – Ереван.