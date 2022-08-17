Летевший в Бурятию самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа двигателя

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Самолет Ан-24, выполнявший рейс из Иркутска в бурятский поселок Таксимо, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя.

"Он взлетел, пролетел 35 минут, произошел отказ, он вернулся", – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы иркутского аэропорта.

Отмечается, что на борту находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Самарканда в Москву, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

До этого легкомоторный самолет с 19 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле под подмосковным Серпуховым. Никто не пострадал. По некоторым данным, у воздушного судна сразу после взлета отказал один из двигателей.