У самолета Сочи – Оренбург при взлете загорелся двигатель – СМИ

Фото: телеграм-канал "Урал56.ру"

Пассажирский авиарейс Сочи – Оренбург был отменен из-за того, что у самолета задымился двигатель. Об этом сообщает Урал56.ру.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 18 марта. По информации издания, задымление заметил командир воздушного судна. При взлете дым пошел из одного из двигателей.

В результате ЧП никто не пострадал. Пассажиров самолета эвакуировали. Согласно данным онлайн-табло, рейс вылетел в Оренбург в 05:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Nord Star, следовавший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа левого двигателя. На борту воздушного судна находились 103 пассажира, из которых трое детей и шестеро членов экипажа.

Никто не пострадал, посадка прошла в штатном режиме. По факту инцидента свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в области безопасности полетов.

До этого у пассажирского самолета Boeing при аварийной посадке в аэропорту Уфы загорелась стойка шасси. На борту находились 334 человека, в том числе 71 ребенок. Никто не пострадал.