На борту летевшего из Пекина в Париж самолета произошло возгорание – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Самолет авиакомпании Air France, летевший из Пекина в Париж, вернулся в аэропорт китайской столицы из-за возгорания в салоне. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

По словам очевидцев, при взлете был слышен хлопок, а затем появился запах гари. Также сообщается, что в ходе инцидента никто не пострадал. Все пассажиры успешно доставлены в пункт вылета.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково совершил аварийную посадку пассажирский самолет, прилетевший из Антальи. Как рассказали в авиакомпании, лайнер попал в стаю птиц.

На борту находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал. Также известно, что перед посадкой экипаж доложил наземным службам о неисправности одного из двигателей.

До этого неизвестные сообщили в правоохранительные органы об угрозе взрыва на борту самолета, летевшего из Москвы в Геленджик.