Фото: Москва 24/Никита Симонов

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета Москва – Геленджик в правоохранительные органы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик", – сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Берлине совершил экстренную посадку следовавший из Дублина в Краков самолет авиакомпании Ryanair. Отмечалось, что в аэропорту воздушное судно встречали правоохранительные органы и экстренные службы. Багаж пассажиров выгрузили на летное поле, его проверили кинологи. На борту находились 160 человек. Сообщалось, что экстренная посадка произошла из-за поступившего сообщения о минировании воздушного судна.

