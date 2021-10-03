Пассажирский лайнер загорелся при взлете в США

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Самолет авиакомпании Spirit Airlines, выполнявший рейс Атлантик-Сити – Форт-Лодердейл, загорелся при взлете.

По данным телеканала NBC 10, инцидент произошел накануне вечером, когда борт еще не успел взлететь. Причиной возгорания стала птица, которая влетела в правый двигатель лайнера.

После этого рейс отменили. Пассажиров эвакуировали с борта в здание аэропорта.

"Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы. Сообщений о серьезных ранениях не поступало", – сообщил губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи на своей странице в Twitter.

По факту ЧП Федеральное авиационное управление США начало расследование.

Ранее сообщалось, что после взлета загорелся один из моторов самолета авиакомпании United Airlines, следовавшего из Денвера в Гонолулу.

Обломки обшивки загоревшегося двигателя пассажирского Boeing 777 упали в жилом районе за пределами Денвера в американском штате Колорадо.