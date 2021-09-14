Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Екатеринбург из-за отказа двигателя

14:39
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Самолет авиакомпании Nord Star, следовавший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа левого двигателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
"Четырнадцатого сентября в 15:31 (13:31 мск. – Прим. ред.) воздушное судно авиакомпании Nord Star, выполняющее рейс U7-917 сообщением Екатеринбург – Ростов-на-Дону, вылетевшее из аэропорта Кольцово, вернулось на аэродром вылета по причине технической неисправности – отказа левого двигателя", – рассказали в ведомстве.
Уточняется, что на борту воздушного судна находились 103 пассажира, из которых трое детей и шестеро членов экипажа. Никто не пострадал, посадка прошла в штатном режиме.
В настоящее время с пассажирами работают сотрудники авиакомпании. По факту инцидента свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в области безопасности полетов.
12 сентября в Иркутской области самолет L-410 совершил жесткую посадку. На его борту находились 16 человек. Лайнер обнаружили в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы.
По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку. В результате случившегося погибли четыре человека. В их числе – пилот лайнера.
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