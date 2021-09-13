СК возбудил уголовное дело после падения Як-12 в Белгородской области

18:57
Фото: vk.com/newsbelgorod
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после падения легкомоторного самолета Як-12 в Прохоровском районе Белгородской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"По факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", – сказала Марковская.
Она также отметила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. В результате осмотра места крушения самолета выяснилось, что полет был санкционирован. Также установлен собственник самолета, скоро его допросят.
Проверку организовала и Московская межрегиональная транспортная прокуратура, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал Белгородский транспортный прокурор Виталий Бавыка", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на данный момент устанавливаются причины случившегося. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
Ранее в МЧС сообщали, что в 17:05 упал легкомоторный самолет между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района Белгородской области.
На место происшествия выехали пожарные и спасатели МЧС. По предварительным данным, на борту самолета был только пилот. Он погиб.
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