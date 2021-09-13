Фото: vk.com/newsbelgorod

Легкомоторный самолет упал в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС.

"В 17:05 мск поступило сообщение о падении легкого самолета между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место происшествия выехали пожарные и спасатели МЧС. Устанавливается причина случившегося.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах, на борту самолета был только пилот. Он погиб.

"По предварительным данным, пилот погиб. Он был один в самолете", – сказал источник.

Ранее небольшой частный самолет-амфибия упал в реку около села Черкизово неподалеку от подмосковной Коломны. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать ошибка пилотирования. Известно, что на борту воздушного судна были два человека.

