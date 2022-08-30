Самолет Москва – Екатеринбург экстренно сядет в Казани

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажирский самолет, который следовал из Москвы в Екатеринбург, совершит экстренную посадку в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Пассажирский Airbus, следовавший в Екатеринбург из Москвы, совершает экстренную посадку в Казани", – говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушному судну удалось пролететь порядка часа. Над Марий Эл он подал сигнал тревоги и поменял курс на авиагавань Казани.

В настоящее время выясняется причина экстренной посадки.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Самарканда в Москву, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

До этого легкомоторный самолет с 19 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле под подмосковным Серпуховым. Никто не пострадал. По некоторым данным, у воздушного судна сразу после взлета отказал один из двигателей.

